Anfiteatro di Pozzuoli | il nuovo percorso espositivo è multimediale Connessione con la mostra del Mann

(Di giovedì 20 maggio 2021) Proiezioni di statue che lasciano i loro abituali spazi di conservazione per sporgersi verso la città e ristabilire un contatto con nuovi spettatori. Proiezioni di gladiatori, immagini antiche e modernissime al tempo stesso, che ripopolano i loro luoghi e che scandiscono il nostro. Proiezioni di voci, eco di frasi antiche, che dalle gradinate dell’giungono nell’intimità dei sotterranei ripristinando un contatto tra spazi e tempi diversi. Proiezioni di memorie che dall’antico si protendono verso il contemporaneo. Sarà visitabile fino al 26 settembre prossimo, nell’di, il“Proiezioni”, organizzato in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Napoli, in strettacon ...

... il Parco archeologico delle Terme di Baia, il Parco archeologico di Cuma, l'Flavio di. L'avviso è rivolto esclusivamente a enti del terzo settore attivi in ambito culturale , per ......ti sia lieve come il tuo passo sulle antiche pietre di questoche conoscevi in ogni angolo recondito". Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.0/ Ingv ultime notizie, paura vicino aLa ...«Proiezioni» è il percorso espositivo realizzato dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei in sinergia con il Museo Nazionale di Napoli che di fatto riapre al ...Acquedotto del serino, l'antico“Aqua Augusta”: Speleologi esplorano i dintorni di Pozzuoli per scoprire il tracciato dell'acquedotto Augusteo.