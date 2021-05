Anelli (Fnomceo): “Grande consenso su ‘questione medica’. Avviamo confronto col Governo” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha ringraziato i sindacati di settore per l’appoggio fornito all’iniziativa. consenso unanime, da parte dei sindacati di settore, sulla “questione medica”, sollevata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) con una lettera-manifesto al ministro della Salute, Roberto Speranza: un diverso modo di intendere il sistema salute e, al suo interno e nel suo epicentro, il ruolo del medico e degli altri professionisti sanitari. Una vera e propria rivoluzione copernicana della sanità, che metta al centro non i pareggi di bilancio, da perseguire in maniera ragionieristica, ma gli obiettivi di salute, i professionisti e i cittadini. Che non consideri gli operatori come “prestatori d’opera”, cui chiedere servizi al ribasso, ma come il cuore e il cervello del sistema di cure, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici ha ringraziato i sindacati di settore per l’appoggio fornito all’iniziativa.unanime, da parte dei sindacati di settore, sulla “questione medica”, sollevata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici () con una lettera-manifesto al ministro della Salute, Roberto Speranza: un diverso modo di intendere il sistema salute e, al suo interno e nel suo epicentro, il ruolo del medico e degli altri professionisti sanitari. Una vera e propria rivoluzione copernicana della sanità, che metta al centro non i pareggi di bilancio, da perseguire in maniera ragionieristica, ma gli obiettivi di salute, i professionisti e i cittadini. Che non consideri gli operatori come “prestatori d’opera”, cui chiedere servizi al ribasso, ma come il cuore e il cervello del sistema di cure, ...

