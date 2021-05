Allerta indiana in Inghilterra | Johnson frena sulle riaperture e invita ad evitare viaggi in Paesi arancioni | tra cui Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allerta indiana

ANSA Nuova Europa

...ha spiegato le regole sui viaggi dal Regno Unito ai Comuni respingendo l'accusa del leader dell'opposizione Starmer di aver alleggerito troppo le regole malgrado i timori sulla variantee su "...Incalzato da Starmer sull'aumento dell'contagi legati alla 'variante' in diverse zone del Regno (dove peraltro il totale dei casi e dei morti giornalieri nazionali per Covid resta per ...Dopo tre educatrici anche due bambini: uno era già stato contagiato a ottobre. Scatta il nuovo protocollo con quarantene più lunghe ...Oltre 25 milioni di casi dall’inizio del 2020, con un incremento nelle ultime 24 ore pari a 283.248 casi. In India, nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni, il Covid-19 continua a preoccu ...