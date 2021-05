Vitalizio al corrotto Formigoni col voto di Lega e Fi Conte | ‘Partiti se ne assumano responsabilità Messaggio negativo per i cittadini’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “C’è una questione che seguo con attenzione e su cui desidero esprimermi con molta chiarezza. Il Senato della Repubblica, attraverso un proprio organo, il Consiglio di Garanzia, ha confermato la decisione di primo grado di restituire ila un ex senatore condannato per corruzione. È una decisione che considero erronea, che trasmette unprofondamenteper i cittadini, perché mina il delicatissimo rapporto di “fiducia” con le istituzioni, tanto più in questo momento: il Paese sta faticosamente cercando di superare una drammatica pandemia, che ha fiaccato e messo in ginocchio moltissime attività economiche e creato difficoltà a tantissimi cittadini.” Lo scrive Giuseppesu Fb. “Tra l’altro, una delibera dell’ex Presidente Grasso del 2015 aveva stabilito che i condannati in via definitiva ...