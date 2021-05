Tv: ascolti, Montalbano in replica consegna prime time a Rai1 (2) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha ottenuto 5.106.000 telespettatori e uno share del 20,6% mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' è stata seguita da 3.821.000 telespettatori (share del 15,32%). Nella fascia preserale 'L'Eredità' su Rai1 è stata vista da 4.253.000 telespettatori pari a uno share del 24,7% mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha ottenuto 3.114.000 telespettatori e uno share del 18,7%. Complessivamente le reti generaliste della Rai hanno ottenuto in prima serata 7.446.000 telespettatori e uno share del 30,2% e nell'intera giornata 2.904.000 telespettatori e uno share del 30,2%. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.055.000 telespettatori e uno share del 36,8% e l'intera giornata con 3.497.000 telespettatori e uno share del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - Nell'accesssulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha ottenuto 5.106.000 telespettatori e uno share del 20,6% mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' è stata seguita da 3.821.000 telespettatori (share del 15,32%). Nella fascia preserale 'L'Eredità' suè stata vista da 4.253.000 telespettatori pari a uno share del 24,7% mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha ottenuto 3.114.000 telespettatori e uno share del 18,7%. Complessivamente le reti generaliste della Rai hanno ottenuto in prima serata 7.446.000 telespettatori e uno share del 30,2% e nell'intera giornata 2.904.000 telespettatori e uno share del 30,2%. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.055.000 telespettatori e uno share del 36,8% e l'intera giornata con 3.497.000 telespettatori e uno share del ...

