Scriveva delle minch*** L' insulto di Michela Murgia a Franco Battiato | una vergogna impossibile da cancellare

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo un anno le sue parole risuonano ancora nell'aria come note stonate, stonatissime. Lo scorso aprile eravamo in pieno lockdown e in quel tempo vuoto ebbero un'eco spaventosa le affermazioni di, la scrittrice paladina di tutti gli "isti" del momento (dai perbenisti ai buonisti passando per i conformisti). Durante una videochat con la scrittrice Chiara Valerio, la, famosa più che per le sue fatiche letterarie per le sue sparate sui social, ritenne di dover dire la sua anche sulle qualità artistiche di. Si espresse così: «è considerato un autore intellettuale e invece tu ti vai a fare l'analisi dei suoi testi e sonominchiate assolute». O meglio «citazioni su citazioni e nessun significato reale». In pratica banalità ...