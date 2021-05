Roma, addio eccellente in vista? Dalla famiglia l’indizio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo il portale bosniaco ‘Reprezentacija.ba’, Edin Dzeko potrebbe andare ai Galaxy la prossima stagione per ‘questioni familiari’. Domenica sera la Roma giocherà contro Spezia l’ultima giornata di campionato. I liguri, con il successo contro il Torino di sabato scorso, si sono salvati aritmenticamente, mentre i giallorossi devono vincere per assicurarsi il settimo posto, conteso con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo il portale bosniaco ‘Reprezentacija.ba’, Edin Dzeko potrebbe andare ai Galaxy la prossima stagione per ‘questioni familiari’. Domenica sera lagiocherà contro Spezia l’ultima giornata di campionato. I liguri, con il successo contro il Torino di sabato scorso, si sono salvati aritmenticamente, mentre i giallorossi devono vincere per assicurarsi il settimo posto, conteso con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Roma addio Calhanoglu, megaofferta dal Qatar: 32 milioni di euro per 3 anni Società nella quale gioca anche l'ex difensore di Roma e Juventus, Benatia . Le cifre? Davvero ... Se sarà addio, saluterà il Diavolo dopo quattro anni.

Zaniolo e l'addio a Chiara Nasti, nessun riavvicinamento con Sara Scaperrotta ROMA - La rottura tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo non è stata generata da un riavvicinamento del giocatore della Roma alla sua ex Sara Scaperrotta , in dolce attesa di Tommaso, futuro figlio dello stesso Zaniolo. A smentire il gossip rilanciato nei giorni scorsi da Novella 2000 è il legale della giovane ...

Calciomercato Roma, addio al Tottenham per Kane: Mou ci prova SportPaper.it Roma, Dzeko ammaliato da Los Angeles: sarà decisivo il colloquio con Mourinho L’attaccante della Roma sempre più orientato a partire, la trattativa con i Los Angeles Galaxy sarebbe molto avanzata. I giallorossi pensano alle alternative: Belotti del Torino è il primo della lista ...

Calciomercato Roma, pronto il dopo Dzeko | “Può venire in Italia” Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: l'addio di Dzeko sembra essere sempre più vicino. L'intermediario non ha dubbi ...

