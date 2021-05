Rifiuti | De Luca indagato | omissione d’atti d’ufficio per mancata realizzazione impianti e incremento della raccolta differenziata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Non ha azionato i poteri commissariali per imporre ai comuni e agli enti locali di provvedere alladeglidi compostaggio e all’. Questa l’accusa formalizzata al governatore PdCampania Vincenzo Deper. La notizia è cristallizzata in un avviso di proroga delle indagini firmato dai pm di Napoli Francesca De Renzis e Giulio Vanacore nei confronti di 26 persone tra politici regionali, tecnici, dirigenti ed ex dirigenti di Asia e Sapna, le società pubbliche deidi Napoli eprovincia. Tra gli indagati figura il vice di De ...