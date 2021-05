Ricognizione delle Rsa, intesa Ministero-Arma-Commissione anziani (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato sottoscritto nella Sala Anselmi presso la sede del Ministero della Salute un Protocollo d’intesa, della durata di tre anni, con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la Ricognizione delle residenze socio-assistenziali presenti sul territorio nazionale. La proposta è il frutto del lavoro della “Commissione per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” congiuntamente alla Direzione generale della programmazione del Ministero della Salute. Le aree di collaborazione – si legge nel testo del protocollo – riguardano: “la mappatura, a livello comunale, delle residenze socio-assistenziali variamente denominate (case di riposo, case alloggio, case famiglia) presenti sull’intero territorio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato sottoscritto nella Sala Anselmi presso la sede deldella Salute un Protocollo d’, della durata di tre anni, con il Comando Generale dell’dei Carabinieri per laresidenze socio-assistenziali presenti sul territorio nazionale. La proposta è il frutto del lavoro della “per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” congiuntamente alla Direzione generale della programmazione deldella Salute. Le aree di collaborazione – si legge nel testo del protocollo – riguardano: “la mappatura, a livello comunale,residenze socio-assistenziali variamente denominate (case di riposo, case alloggio, case famiglia) presenti sull’intero territorio ...

