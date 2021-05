Ratchet and Clank: Rift Apart, un trailer mostra armi e movimento (Di mercoledì 19 maggio 2021) A pochi giorni dal lancio ufficiale, un trailer ci mostra le armi e alle nuove possibilità di spostamento che troveremo in Ratchet and Clank: Rift Apart Gli ultimi incontri che abbiamo avuto con Ratchet and Clank: Rift Apart non hanno fatto altro che confermare l’incredibile ed indiscussa bontà visiva della produzione Insomniac, oltre al modo eccellente con cui il gioco si appresta a sfruttare l’SSD di PlayStation 5. Il team, però, ci ha tenuto anche a sottolineare come la nuova avventura del duo formato dal Lombax e dal piccolo robot presenti anche alcune notevoli migliorie per quanto riguarda il gameplay. Implementazioni come armi e gadget inediti, uniti a nuove possibilità di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 19 maggio 2021) A pochi giorni dal lancio ufficiale, uncilee alle nuove possibilità di spostamento che troveremo inandGli ultimi incontri che abbiamo avuto conandnon hanno fatto altro che confermare l’incredibile ed indiscussa bontà visiva della produzione Insomniac, oltre al modo eccellente con cui il gioco si appresta a sfruttare l’SSD di PlayStation 5. Il team, però, ci ha tenuto anche a sottolineare come la nuova avventura del duo formato dal Lombax e dal piccolo robot presenti anche alcune notevoli migliorie per quanto riguarda il gameplay. Implementazioni comee gadget inediti, uniti a nuove possibilità di ...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Nuovo video gameplay per #RatchetAndClankRiftApart. - Eurogamer_it : Nuovo video gameplay per #RatchetAndClankRiftApart. - mansoursan1 : RT @Dark__Shadows97: Ratchet and Clank PS4 - Ratchet and Clank Rift Apart PS5 . forse AlexV aveva ragione , è identico alla versione PS4 .… - Lollowitz : RT @hynerdit: #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Siete pronti per il nuo… - hynerdit : #videogiochi #cinema #serietv #tech #movies #news #film #videogames #xbox #playstation #italia #italy Siete pronti… -