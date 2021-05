Pirlo conquista il secondo titolo dell’anno e lancia un messaggio ad Agnelli (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Juventus batte l’Atalanta e si aggiudica il secondo trofeo dell’anno. Può esultare Andrea Pirlo che, nel post partita, ha commentato il successo. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, conquista il secondo gol stagionale grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa. Il tecnico bianconero, nel post gara, si è beccato i complimenti di tutti gli addetti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Juventus batte l’Atalanta e si aggiudica iltrofeo. Può esultare Andreache, nel post partita, ha commentato il successo. Andrea, allenatore della Juventus,ilgol stagionale grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa. Il tecnico bianconero, nel post gara, si è beccato i complimenti di tutti gli addetti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

