Parità? No, discriminazione di genere (Di mercoledì 19 maggio 2021) – La Parità di genere è un errore di scelta delle parole. Non è Parità, è divisione di genere. Invece di unire, la legge divide, cioè discrimina, maschietti e femminucce. Quando a scuola le classi erano maschili o femminili, le classi miste risultarono una rivoluzione. Per la prima volta le femmine non erano discriminate. Il risultato è stato che le ragazzine, che hanno lo sviluppo in anticipo rispetto ai ragazzini, a scuola risultavano e risultano più brave dei compagni maschi, non perché più intelligenti o più secchione, ma perché cerebralmente più “vecchie” dei maschietti di pari età. E adesso sono i maschi a essere discriminati. (Ard) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 maggio 2021) – Ladiè un errore di scelta delle parole. Non è, è divisione di. Invece di unire, la legge divide, cioè discrimina, maschietti e femminucce. Quando a scuola le classi erano maschili o femminili, le classi miste risultarono una rivoluzione. Per la prima volta le femmine non erano discriminate. Il risultato è stato che le ragazzine, che hanno lo sviluppo in anticipo rispetto ai ragazzini, a scuola risultavano e risultano più brave dei compagni maschi, non perché più intelligenti o più secchione, ma perché cerebralmente più “vecchie” dei maschietti di pari età. E adesso sono i maschi a essere discriminati. (Ard)

Advertising

alessiobae : RT @fuckingniqueen: 17 maggio: auguro a tutti di non aver paura di esprimere noi stessi sempre, di non aver paura del giudizio altrui ma so… - ItaliaViva_EU : RT @LauraGaravini: La discriminazione non colpisce solo chi ne è vittima. Ma la società tutta. Che alzando muri non progredisce. Con le #un… - smiileharreh_ : RT @fuckingniqueen: 17 maggio: auguro a tutti di non aver paura di esprimere noi stessi sempre, di non aver paura del giudizio altrui ma so… - walking_trauma : RT @fuckingniqueen: 17 maggio: auguro a tutti di non aver paura di esprimere noi stessi sempre, di non aver paura del giudizio altrui ma so… - AnimaCeleste : RT @LauraGaravini: La discriminazione non colpisce solo chi ne è vittima. Ma la società tutta. Che alzando muri non progredisce. Con le #un… -