Omicidio Willy L' amico pentito dei fratelli Bianchi contro i testimoni | Mentono tutti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Francesco Belleggia denuncia a venti giorni dal processo che lo vede tra gli imputati per la morte del 21enneMonteiro Duarte, massacrato di botte dopo aver cercato di difendere un. Accusa tre amici deidi aver mentito ai carabinieri, sostenendo che lo abbiano indicato falsamente di aver infierito sulla vittima dopo che era già a terra. Lo riporta Repubblica.Belleggia ha sempre negato di aver preso parte al pestaggio. Lui, insieme a Mario Pincarelli e Gabriele e Marco, è accusato divolontario. Tre giovani legati ai, Michele Cerquozzi, Omar Sahbani e Vittorio Tondinelli hanno però riferito agli inquirenti che anche Bellaggia avrebbe sferrato calci al 21enne. Ma Belleggia non ci sta e, tramite il suo legale, ...

La denuncia a venti giorni dal processo che lo vede tra gli imputati per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, massacrato di botte dopo aver cercato di difendere un amico ...Il fronte difensivo si è definitivamente rotto. Mancano poco più di venti giorni all'inizio del processo per la morte del 21enne Willy Monteiro Duarte, massacrato a calci e pugni il 6 settembre scorso ...