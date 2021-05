NEK torna dal vivo con “LIVE ACUSTICO 2021”! | ecco le date

(Di mercoledì 19 maggio 2021) NEK Filippo Neviani tornerà a suonare dal, da quest’estate, con “2021”! Di seguito, tutte le prime. NEK, ”2021”!, un’estate dalNEK,“2021”! – Photo Credits: Ufficio Stampa:Parole & DintorniNEK annuncia il ritorno dalcon ”2021”. Il cantate scrive sui social: «Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me! Partiamo dall’inizio. L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ...

Advertising

flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #Nek “Torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! P… - Ema_poet : RT @IlContiAndrea: #Nek “Torniamo a sperare, piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate si torna in tour! P… - OltreleColonne : NEK torna dal vivo con “Live acustico 2021” - blogsicilia : #notizie #sicilia Nek torna dal vivo con 'Live Acustico 2021' - - SMSNEWSOFFICIAL : NEK: quest’estate torna dal vivo con “LIVE ACUSTICO 2021” -

Ultime Notizie dalla rete : NEK torna

...Filippo Neviani tornerà a suonare dal vivo con " Live Acustico 2021 "! Cosìha annunciato ... piano piano le buone notizie arrivano e quella di oggi è che questa estate siin tour! ...... in artea suonare dal vivo con "Live Acustico 2021" e tra le date che ha scelto c'è anche quella dell' 8 luglio a Stupinigi . ' E' stato un anno difficilissimo, lo sappiamo, lo sapete. ...La prima ad arrivare stamane è stata Carmen Consoli, seguita da Alice. A destra del piccolo cancello della villa c'è un foglio di carta con la scritta 'Ora guarirai da tutte le malattie', attorniato d ...Quest’estate, Nek, Filippo Neviani, tornerà a suonare dal vivo con 'Live acustico 2021'. "Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me", sottolinea Nek annunciando il tour. "Partiam ...