Napoli | la polizia effettua 4 arresti | imponevano il pizzo agli spacciatori

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la giornata di ieri martedì 18 maggio, la Squadra Mobile died il Commissariato di Ponticelli hanno dato esecuzione ad un fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, poiché gravemente indiziate di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso, nei confronti di quattro soggetti, tutti napoletani. Gli accadimenti in parola si sono consumati a fine marzo nel citato quartiere a danno didella zona, a cui sarebbe stato intimato il pagamento di una somma di denaro per il mantenimento della piazza di distribuzione. La condotta contestata nell’ambito di questo procedimento si inserisce in un più ampio contesto criminale, già evidenziato in precedenti provvedimenti giudiziari e in particolare nell’attuale contrapposizione nel territorio di Ponticelli tra il clan DE ...