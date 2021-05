Moviola Atalanta Juve | l’episodio chiave del match

Advertising

Daniele20052013 : Milan Cagliari 0-0: i rossoneri si giocano tutto all’ultima giornata - infoitsport : Moviola Genoa Atalanta: l'episodio chiave del match - zazoomblog : Moviola Genoa Atalanta: l’episodio chiave del match - #Moviola #Genoa #Atalanta: #l’episodio - tuttoatalanta : Atalanta-Benevento, la moviola: 'Giusta l'espulsione di Caldirola' - Daniele20052013 : Atalanta Benevento 2-0: Atalanta batte Benevento, Champions ad un passo -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Atalanta

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuve 0 - 0Fischio d'inizio alle ore ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A, ... Genoa -: Marinelli 6 (Var Banti). 'È aiutato dal Var sul rigore assegnato per il Genoa e ...Gasp deve decidere se impiegarlo dal 1’ o a gara in corso (più probabile) Davanti la certezza è Duvan Zapata, per le altre due maglie sono in tre: Pessina e Malinovskyi in pole, ma occhio a Muriel. Gl ...Al Mapei Stadium, il match valido per la finale di Coppa Italia 2020/2021 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Mapei Stadium” Atalanta e Juve si affrontano ne ...