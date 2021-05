Migranti: legale Rackete, ‘giusta richiesta archiviazione, Carola agì per salvare vite umane’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – “Sono altamente soddisfatto per la richiesta di archiviazione di Carola Rackete fatta dalla Procura di Agrigento. I pm confermano con questa richiesta la tesi che abbiamo sempre sostenuto, cioè che Carola agì nell’adempimento di un dovere, quello di salvare vite umane”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Salvatore Tesoriero, il legale di Carola Rackete, la comandante della Sea watch che due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra, dopo avere forzato l’ingresso della Sea watch al porto di Lampedusa.“La Procura – prosegue il legale – all’esito dell’inchiesta i ha svolto ulteriori indagini e ha valutato che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – “Sono altamente soddisfatto per ladidifatta dalla Procura di Agrigento. I pm confermano con questala tesi che abbiamo sempre sostenuto, cioè cheagì nell’adempimento di un dovere, quello diumane”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Salvatore Tesoriero, ildi, la comandante della Sea watch che due anni fa venne arrestata per resistenza o violenza contro una nave da guerra, dopo avere forzato l’ingresso della Sea watch al porto di Lampedusa.“La Procura – prosegue il– all’esito dell’inchiesta i ha svolto ulteriori indagini e ha valutato che ...

