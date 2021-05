Mattarella | tra 8 mesi termina il mio incarico e potrò riposarmi

Advertising

Corriere : Mattarella: «Io sono vecchio, tra 8 mesi il mio mandato termina e potrò riposarmi» - TgLa7 : #Mattarella, io sono vecchio, tra 8 mesi mi posso riposare - rtl1025 : ?? 'Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio tra qualche mese potrò riposarmi'. Lo ha det… - SkyTG24 : 'Due cose mi hanno aiutato nel mio compito: ho ottimi collaboratori, ma soprattutto il fatto che in Italia non c'è… - ItaliaOggi : Mattarella: tra 8 mesi termina mio incarico e potrò riposarmi -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella tra

Io sono vecchio equalche mese potrò riposarmi ', ha dettoagli alunni. Le speranze di chi spingeva affinché accettasse un secondo mandato, sulla scia di quanto fatto dal suo ...'L'attività è molto impegnativa ma8 mesi il mio incarico termina, io sono vecchio equalche mese potrò riposarmi'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando con alcuni alunni di una scuola primaria di Roma. sat/gtr (fonte video: Presidenza della ...In deciso calo anche i futures Usa che indicano un avvio negativo per gli indici di Wall Street nel pomeriggio, in particolare per il Nasdaq. Attese in serata le minute della Fed: le aspettative sono ...Il presidente della Repubblica dice no ad un secondo mandato: "Sapevo quanto era impegnativo il compito quando mi hanno eletto al Quirinale" ...