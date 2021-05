M5s e Rousseau si lanciano accuse che sentenze e inchieste denunciano da tempo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Movimento è una polveriera e non lo scopriamo ora. Negli ultimi giorni la situazione sembra però essere degenerata definitivamente, un tutti contro tutti con tanto di avvocati di mezzo che ha dato vita a un vero e proprio festival dell’ipocrisia. Da una parte c’è il Movimento stesso, in fase di divorzio dall’azienda che lo ha comandato in questi anni, la Casaleggio associati e la sua associazione Rousseau. Dall’altra c’è appunto Davide Casaleggio, che sembra avere in mente nuovi progetti politici con cui prendere le distanze dall’attuale evoluzione contiana del Movimento. L’oggetto del contendere sono i dati degli iscritti, in un’improvvisa crociata bipartisan alla tutela degli stessi che lascia decisamente perplessi, se si pensa allo storico di ombre sul modo in cui la privacy è stata gestita in questi anni all’interno del Movimento. Davide Casaleggio, immagine ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Movimento è una polveriera e non lo scopriamo ora. Negli ultimi giorni la situazione sembra però essere degenerata definitivamente, un tutti contro tutti con tanto di avvocati di mezzo che ha dato vita a un vero e proprio festival dell’ipocrisia. Da una parte c’è il Movimento stesso, in fase di divorzio dall’azienda che lo ha comandato in questi anni, la Casaleggio associati e la sua associazione. Dall’altra c’è appunto Davide Casaleggio, che sembra avere in mente nuovi progetti politici con cui prendere le distanze dall’attuale evoluzione contiana del Movimento. L’oggetto del contendere sono i dati degli iscritti, in un’improvvisa crociata bipartisan alla tutela degli stessi che lascia decisamente perplessi, se si pensa allo storico di ombre sul modo in cui la privacy è stata gestita in questi anni all’interno del Movimento. Davide Casaleggio, immagine ...

