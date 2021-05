Luis Alberto | messaggio ad Immobile | Grande uomo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA - È un post Lazio - Torino ancora caldo dopo il nervosismo visto in campo, al triplice fischio, e per il battibecco su Instagram tra Ciroe il presidente dei granata, Urbano Cairo . Il ...

ForzaLazio__ : Anche il mago Luis #Alberto in difesa di Ciro #Immobile. Questa la #instagramstories pubblicata dallo spagnolo.… - puffasgirl_ : Giu le mani da #Immobile. Ciro lo difendiamo noi (e Luis Alberto) che se stiamo aspettando che la società batta i p… - laziopress : Caos Immobile-Cairo, Luis Alberto: "Ciro grande calciatore, ma prima grande uomo"…il bomber laziale ringrazia | FOT…

Il bomber della Lazio ha incassato la difesa della moglie Jessica, del responsabile della comunicazione biancoceleste, Roberto Rao, e anche di. Proprio il Mago, su Instagram, ha postato ...Lazio Tutte le notizie sulla squadraSe arriverà il rinnovo del contratto tra la Lazio e Simone Inzaghi avverrà di certo dopo l’ultima gara di campionato. Da mesi si stanno scrivendo “fiumi di parole” come la famosa canzone dei Jalisse s ...Si salva il Torino. Con lo zero a zero finale dell'Olimpico. Retrocede il Benevento di Pippo Inzaghi, che però non può rimproverare proprio nulla al fratello Simone: la Lazio ci ...