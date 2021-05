LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Bernal fa selezione con Ganna, si stacca Evenepoel! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.45 Ora la Deceuninck di Evenepoel e l’Astana di Vlasov stanno tirando al massimo per colmare il distacco. Peccato che davanti ci sia la locomotiva Ganna… 15.44 ANCHE VLASOV SI E’ staccaTO! Il russo è insieme ad Evenepoel! 15.43 Con Giulio Ciccone due compagni di squadra: Vincenzo Nibali e Gianluca Brambilla. 15.43 Nel gruppo maglia rosa c’è anche Valter. 15.42 50 km all’arrivo per i fuggitivi. 15.42 Davide Formolo è nel gruppetto Evenepoel a 28? da quello di Bernal. 15.41 I fuggitivi sono nel secondo tratto di sterrato che durerà ben 13,5 km! 15.40 Ganna impressionante, sa che il capitano Egan Bernal qui si gioca una fetta importante ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.45 Ora la Deceuninck di Evenepoel e l’Astana di Vlasov stanno tirando al massimo per colmare il distacco. Peccato che davanti ci sia la locomotiva… 15.44 ANCHE VLASOV SI E’TO! Il russo è insieme ad15.43 Con Giulio Ciccone due compagni di squadra: Vincenzo Nibali e Gianluca Brambilla. 15.43 Nel gruppo maglia rosa c’è anche Valter. 15.42 50 km all’arrivo per i fuggitivi. 15.42 Davide Formolo è nel gruppetto Evenepoel a 28? da quello di. 15.41 I fuggitivi sono nel secondo tratto di sterrato che durerà ben 13,5 km! 15.40impressionante, sa che il capitano Eganqui si gioca una fetta importante ...

Advertising

giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Piediluco - km 74 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, Rivi, @TacovanderHoorn,… - giroditalia : Il Giro d’Italia è anche su TikTok: @giroditalia. Prosegue #tiraccontolitalia, la campagna di TikTok Italia Oggi al… - MarcoilGiallino : RT @giroditalia: Il Giro d’Italia è anche su TikTok: @giroditalia. Prosegue #tiraccontolitalia, la campagna di TikTok Italia Oggi alle 16.3… - saraassicura : Live dalla tappa undici dal #Giro d'Italia. Oggi gara molto impegnativa che da Perugia porterà il gruppone in Tosca… -