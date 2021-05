LIVE – Albinoleffe-Grosseto 0-1, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di mercoledì 19 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Albinoleffe-Grosseto, match valevole per il secondo turno dei playoff del girone A di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 19 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Albinoleffe – Savini, Borghini, Canestrelli, Riva, Petrungaro, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli, Cori, Manconi. Grosseto – Barosi, Raimo, Ciolli, Polidori, Campeol, Cretella, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladi, match valevole per il secondo turno dei playoff delA di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 19 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA– Savini, Borghini, Canestrelli, Riva, Petrungaro, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli, Cori, Manconi.– Barosi, Raimo, Ciolli, Polidori, Campeol, Cretella, ...

