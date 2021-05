Licenziata per aver regalato due gamberi dal valore di 21 centesimi, dipendente Coop reintegrata con indennizzo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una commessa del reparto pescheria in una Coop di Firenze era stata Licenziata nel 2019 per aver regalato due gamberetti dal valore di 21 centesimi a un cliente che li aveva chiesti per fare un test allergico. Dopo una causa di due anni è stata reintegrata con riconoscimento di 12 mensilità arretrate e spese processuali. Il cliente fece richiesta di due gamberetti per prove allergiche, spiega l’Unione sindacale di base, “la lavoratrice li chiude in una busta scrivendoci sopra a penna ‘per test allergico, senza prezzare la merce. La bilancia quasi non rileva il peso”. Rispetto a quanto accaduto poi, spiegano nella nota, che “viene a conoscenza la dirigenza del supermercato Coop di via Carlo Del Prete e la lavoratrice viene messa in croce, fino ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una commessa del reparto pescheria in unadi Firenze era statanel 2019 perdue gamberetti daldi 21a un cliente che li aveva chiesti per fare un test allergico. Dopo una causa di due anni è statacon riconoscimento di 12 mensilità arretrate e spese processuali. Il cliente fece richiesta di due gamberetti per prove allergiche, spiega l’Unione sindacale di base, “la lavoratrice li chiude in una busta scrivendoci sopra a penna ‘per test allergico, senza prezzare la merce. La bilancia quasi non rileva il peso”. Rispetto a quanto accaduto poi, spiegano nella nota, che “viene a conoscenza la dirigenza del supermercatodi via Carlo Del Prete e la lavoratrice viene messa in croce, fino ad ...

