L'ex ministro va in città: così gli orfani del contismo cercano fortuna da sindaci (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono i figli del contismo, rimasti orfani del governo. Ministri rossogialli che cercano il (proprio) rilancio nelle città che attendono il rilancio. Hanno perso il dicastero e adesso orbitano intorno al comune. Ma sbuffano perché governare con il Pd e il M5s era semplice, ma correre alle elezioni e dimostrare che si può essere alleati anche nelle città è impresa ardua se non impossibile. Ah, il ministero. “Quasi quasi mi candido sindaco”, pensano, dicono, smentiscono e fanno girare i tanti ex del Conte 2. Erano “i migliori ministri del mondo”, come li battezzò l’ex premier con un sussulto di umiltà. E chi adesso non fa parte del governo dei migliori passa giornate strane. Se Lucia Azzolina (Istruzione) incita allo scatarro libero sulla vicenda dei vitalizi che le provoca bile ed eccessiva ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono i figli del, rimastidel governo. Ministri rossogialli cheil (proprio) rilancio nelleche attendono il rilancio. Hanno perso il dicastero e adesso orbitano intorno al comune. Ma sbuffano perché governare con il Pd e il M5s era semplice, ma correre alle elezioni e dimostrare che si può essere alleati anche nelleè impresa ardua se non impossibile. Ah, il ministero. “Quasi quasi mi candido sindaco”, pensano, dicono, smentiscono e fanno girare i tanti ex del Conte 2. Erano “i migliori ministri del mondo”, come li battezzò l’ex premier con un sussulto di umiltà. E chi adesso non fa parte del governo dei migliori passa giornate strane. Se Lucia Azzolina (Istruzione) incita allo scatarro libero sulla vicenda dei vitalizi che le provoca bile ed eccessiva ...

Advertising

MiC_Italia : Estate, il ministro @dariofrance: «20 milioni di euro per cinema, teatro e spettacoli all’aperto. Con la ripartenza… - matteosalvinimi : Vedere gli occhi e i sorrisi di queste mamme, di questi papà e di questi bimbi vale tutto. Ho chiesto al ministro p… - ilfoglio_it : Archiviato il contismo ora i ministri rossogialli ignorati da Draghi cercano il (proprio) rilancio nelle città che… - AreaDem : RT @MiC_Italia: Estate, il ministro @dariofrance: «20 milioni di euro per cinema, teatro e spettacoli all’aperto. Con la ripartenza e le pr… - News24_it : Napoli, Conte: 'Fronte ampio con il Pd'. Manfredi in pole. Ex ministro: 'Città al collasso'. Letta: 'Accogliamo il suo appello'. -

Ultime Notizie dalla rete : ministro città 'Scuola in Presenza' invia diffida contro la chiusura di tutte le scuole superiori per il passaggio del giro d'Italia a Ravenna ... al Sindaco di Ravenna, al Presidente della Regione, al Ministro dell'Istruzione, all'ufficio ... La chiusura al traffico è stata disposta nella città di Ravenna il 21.05.2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.

Infrastrutture, Mims: 115 milioni per progettazione opere prioritarie Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mette a disposizione di Comuni, Città Metropolitane e Autorità di sistema portuale una cifra pari a 107 milioni per la progettazione ...Ministro

Napoli, l’ex ministro Manfredi: “Non mi candido, buco da cinque miliardi” Il Fatto Quotidiano ... al Sindaco di Ravenna, al Presidente della Regione, aldell'Istruzione, all'ufficio ... La chiusura al traffico è stata disposta nelladi Ravenna il 21.05.2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mette a disposizione di Comuni,Metropolitane e Autorità di sistema portuale una cifra pari a 107 milioni per la progettazione ...