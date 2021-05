Lecce-Venezia giovedì 20 maggio | ore 18 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Corini con Rodriguez e Pettinari | Zanetti convoca tutta la rosa

Advertising

VeneziaFC_IT : Venezia 1-0 Lecce (Forte 47’) #ArancioNeroVerde ?????? - TUTTOB1 : Serie B, Lecce-Venezia: le formazioni ufficiali - PianetaLecce : LIVE! Segui le pagelle di Lecce-Venezia in diretta a cura di @vittoriomurra - OfficialUSLecce : #LecceVenezia #Playoff #SerieBKT La formazione dei giallorossi: Gabriel, Maggio, Lucioni ©, Coda, Nikolov, Dermaku… - sportli26181512 : #Notizie Playoff Serie B, Lecce-Venezia streaming: dove vedere la gara in diretta: Lecce-Venezia streaming – Al Via… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Venezia

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Nikolov, Hjulmand; Henderson; Pettinari, Coda. All. Corini(4 - 3 - 3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, ...Commenta per primo Queste le formazioni ufficiali di, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B in programma alle 18.30 al Via del Mare:(4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Nikolov, Hjulmand; ...Non è impresa impossibile per il Lecce ribaltare l’uno a zero della semifinale di andata e quindi avanzare sulla strada dei playoff. Ma il gioco che la squadra di Corini ha espresso ...Ecco tutte le indicazioni per chi vuole sapere dove vedere Lecce-Venezia streaming, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.