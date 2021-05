La pelle delle tue mani è secca e si spacca? I rimedi naturali che devi assolutamente provare (Di mercoledì 19 maggio 2021) Hai le mani screpolate? Scopri i rimedi naturali in grado di lenire il dolore e di rendere la pelle più sana. Con il cambiamento di stagione e le temperature non sempre costanti, può capitare di trovarsi ad avere la pelle delle mani secca e spaccata. In genere ciò può avvenire su tutta la zona della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Hai lescrepolate? Scopri iin grado di lenire il dolore e di rendere lapiù sana. Con il cambiamento di stagione e le temperature non sempre costanti, può capitare di trovarsi ad avere lata. In genere ciò può avvenire su tutta la zona della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fank0ne : @ universo: a sto punto non chiedo una pelle perfetta perché idc I'm cute anyways?? però figa mi vuoi delle sopracci… - ArmandaGelsomin : RT @Emili31842148: La mia pelle brucia al tocco delle tue mani E il tuo respiro scalda ancor di piu'il mio corpo Lasciami cullare tra le… - Ilsuperbo89 : Mamma mia come mi esalta Lorenzo. Se vince o perde per me non è indispensabile, mi basta sentire sulla pelle gli ef… - Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: C'è un suono sublime,insieme di melodie,il canto del mare:lo sciabordio delle onde,accarezza,abbraccia e bacia la riva,in… - elenamarij : RT @Tremenoventi: “Ma solo io vorrei stare in riva al mare con una brezza di vento che mi sfiora la pelle mentre mi godo la bellezza del mo… -