“La nostra prima notte” Giorgia Palmas e Filippo Magnini si lanciano in confessioni | “È stata pazzesca…”

Da tempo avevano rivelato l'intenzione di diventare marito e moglie e avevano anche pianificato le loro nozze. Poi però l'emergenza sanitaria ha fatto cambiare i piani, ma la volontà di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è sempre stata forte. Più volte i due hanno ribadito di volersi sposare entro il 2021, subito dopo la nascita della figlia, ma allo stesso tempo hanno sempre evitato di fissare, almeno pubblicamente, una nuova data. Hanno dato l'annuncio del loro matrimonio lo scorso 12 maggio su Instagram e hanno stupito davvero tutti perché in pochi se lo aspettavano. Del sì di Giorgia Palmas e Filippo Magnini si è saputo solo 'a cose fatte'. E, come raccontato da entrambi via social, a presenziare alla cerimonia civile c'erano solo ...

