"Io so chi è Ciro". Botta e risposta tra Immobile e Cairo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Botte risposta su Instagram tra il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, e il presidente del Torino, Urbano Cairo. Dopo la partita tra Lazio e Torino finita per 0-0, dove i Granata si sono salvati con una giornata di anticipo, Immobile ha scritto un lungo post su Instagram contro il presidente del Toro. Che a sua volta gli ha risposto sempre su Instagram. Il post di Immobile. “Al termine della partita - scrive il calciatore biancoceleste - il presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando a offendermi e rivolgendomi gravi accuse, accusandomi ai aver giocato la partita con il ‘sangue agli occhi’. Non posso tollerare ingiurie e infamie che diffamino, senza alcun valido motivo, la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Bottesu Instagram tra il calciatore della Lazio,, e il presidente del Torino, Urbano. Dopo la partita tra Lazio e Torino finita per 0-0, dove i Granata si sono salvati con una giornata di anticipo,ha scritto un lungo post su Instagram contro il presidente del Toro. Che a sua volta gli ha risposto sempre su Instagram. Il post di. “Al termine della partita - scrive il calciatore biancoceleste - il presidente del Torino Urbanomi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando a offendermi e rivolgendomi gravi accuse, accusandomi ai aver giocato la partita con il ‘sangue agli occhi’. Non posso tollerare ingiurie e infamie che diffamino, senza alcun valido motivo, la ...

