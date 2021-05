GFVip, Anna Oxa e Gabriel Garko nel cast? (Di mercoledì 19 maggio 2021) In queste ore si sta diffondendo una voce circa l’ipotetica partecipazione di Anna Oxa e Gabriel Garko alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per Alfonso Signorini sarebbe un vero e proprio colpo e potrebbe alzare moltissimo gli ascolti. I DUE VIP NEL cast? – Stando a quanto dichiarato dal giornalista Santo Pirrotta nel programma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) In queste ore si sta diffondendo una voce circa l’ipotetica partecipazione diOxa ealla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per Alfonso Signorini sarebbe un vero e proprio colpo e potrebbe alzare moltissimo gli ascolti. I DUE VIP NEL? – Stando a quanto dichiarato dal giornalista Santo Pirrotta nel programma L'articolo

Advertising

trash_italiano : #GFVIP 6: Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko i primi tre possibili concorrenti - CIAfra73 : @AngeloCivico Qui la notizia è che fino ad ora potevano essere mere illazioni. Ora lo leggiamo nero su bianco dal p… - ombrello_giallo : RT @Iperborea_: Anna Tedesco, per gli amici “Ballevamo”, (forse) al GFVip 6. GFVip 5: CANCELLED - feel3li : NON ARISA, MARTINA MILIDDI E ANNA OXA (FORSE) AL GFVIP 6 MA V I P R E G O, OKAY CHE NON CI SARÀ MAI PIÙ NES… - VittorioMastro8 : RT @vincycernic2: Anna Tedesco al GFVIP 6 perché anche Alfonso sa che le vecchie glorie di Ued meritano di fare un reality Io ci spero, io… -