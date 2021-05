GeForce RTX 30 | Nvidia corre ai ripari contro i miner

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 maggio 2021)lo ha annunciato ufficialmente, i prossimi lotti di GPU RTX 3060 Ti, 3070 e 3080 possederanno un hash rate con capacità ridotta Il colosso californianopresenterà nuovi modelli diRTX 30 con hash-rate limitato, una mossa volta a frenare idi criptovalute. Apprendiamo la notizia da un post ufficiale pubblicato sul blog del team verde, riportando come questi modelli siano “anti-” per via della loro sigla LHR (Lite Hash Rate) che vedremo sulle GPU che arriveranno a fine giugno. La mossa dicerca di risolvere per quanto possa fare, la crisi di disponibilità che sta colpendo il mercato ormai da svariato tempo. Un settore che è stato colpito da pratiche stte mosse dagli scalper. Sul sito possiamo leggere le seguenti ...