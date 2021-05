Ex ds del Napoli, Pavarese: “ADL in guerra fredda con Giuntoli per colpa dei suoi ‘consiglioni’ con anche dei dispetti, a Bari è stato mandato via il direttore sportivo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Luigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto riportato: “Gattuso meriterebbe la riconferma, mi auguro che l’intelligenza delle parti faccia fare due passi indietro a chi deve farne uno. Rino ha dimostrato le sue capacità nel momento più difficile della stagione, soprattutto quando ha dovuto rinunciare a diversi giocatori importanti, insistendo sempre con il 4-2-3-1. Avrebbe potuto anche lottare per lo Scudetto. La rosa già è competitiva, e con la crescita di un giocatore come Osimhen potranno dire la loro in futuro. Il processo di maturazione di questo ragazzo è avvenuto anche velocemente, considerando infortunio e Covid, ed il merito va anche a Gattuso, riuscendo a fargli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Luigi, exdel, è intervenuto ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio. Ecco quanto riportato: “Gattuso meriterebbe la riconferma, mi auguro che l’intelligenza delle parti faccia fare due passi indietro a chi deve farne uno. Rino ha dimostrato le sue capacità nel momento più difficile della stagione, soprattutto quando ha dovuto rinunciare a diversi giocatori importanti, insistendo sempre con il 4-2-3-1. Avrebbe potutolottare per lo Scudetto. La rosa già è competitiva, e con la crescita di un giocatore come Osimhen potranno dire la loro in futuro. Il processo di maturazione di questo ragazzo è avvenutovelocemente, considerando infortunio e Covid, ed il merito vaa Gattuso, riuscendo a fargli ...

