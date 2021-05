Caos Lazio-Torino: Tare inibito fino al 31 maggio, Vagnati e Caciacia squalificati (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Lega Serie A ha reso note, tramite un comunicato ufficiale, le decisioni prese dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda la sfida tra Lazio e Torino, recupero della sesta giornata della Serie A 2020/2021. Una giornata di squalifica per Pereira (Lazio), Luiz Felipe (Lazio) e Luis Alberto (Lazio). Squalificato per una giornata di gara anche il vice di Nicola, Manuele Caciacia “per avere proferito, al 38esimo minuto di gioco, un’espressione blasfema“. Ammenda di 5 mila euro e inibizione fino al 31 maggio per il ds biancoceleste Tare Igli, squalifica a tutto il 24 maggio per Davide Vagnati. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Lega Serie A ha reso note, tramite un comunicato ufficiale, le decisioni prese dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda la sfida tra, recupero della sesta giornata della Serie A 2020/2021. Una giornata di squalifica per Pereira (), Luiz Felipe () e Luis Alberto (). Squalificato per una giornata di gara anche il vice di Nicola, Manuele“per avere proferito, al 38esimo minuto di gioco, un’espressione blasfema“. Ammenda di 5 mila euro e inibizioneal 31per il ds biancocelesteIgli, squalifica a tutto il 24per Davide. SportFace.

PotereaiSith : @peelliwastaken Non mi riferivo ovviamente all'inibizione in se, mi riferivo al caos Lazio-Torino in generale che è… - calciomercatoit : ??? #LazioTorino, caos #Immobile - #Cairo | #Tare: 'Ciro non è solamente il Re dei gol, ma anche dei valori' - peppe040688 : Duro provvedimento del Giudice sportivo dopo il caos sugli spalti al termine di #lazioToro. La #Lazio ed il #Torino… - infoitsport : Lazio-Torino, caos post partita e Immobile denuncia: “Non posso sorvolare” - mbx1900 : @claudeger55 @Ciakos1 @DarkLadyMouse @3_lorella Se anche altre regioni avessero dato la possibilità che da il Lazio… -