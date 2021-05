Calcio | Germania | Löw sceglie i 26 per l' Europeo | tornano Müller e Hummels

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Berlino, 19 mag. - (Adnkronos) - Il ct della, Joachim Löw, ha annunciato la lista dei 26 convocati per i prossimi Europei. La novità principale riguarda il ritorno in Nazionale di Thomase Mats Hummel dopo 2 anni e mezzo. Confermata la convocazione del classe 2003 Musiala, che ha preferito la Nazionale tedesca rispetto all'Inghilterra e ha già esordito giocando pochi minuti nelle sfide di qualificazione ai Mondiali contro Islanda e Macedonia. Nella rosa dellac'è anche un rappresentante della Serie A, si tratta di Robin Gosens dell'Atalanta. La lista completa. Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte), Bernd Leno (Arsenal); difensori: Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Mats(Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (Bayern ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Germania, tornano Muller e Hummels - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Germania, tornano Muller e Hummels - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Germania, tornano Muller e Hummels - sportli26181512 : #Germania, i convocati per l'Europeo: c'è #Gosens: La lista dei 26 giocatori di Loew per la rassegna continentale:… - napolimagazine : EURO 2020 - Germania, tornano Muller e Hummels -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Germania

La lista dei convocati a Euro2020 della. Spiccano i ritorni di Thomas Muller e Mats Hummels , assenti da novembre 2018. Presente il giovane Musiala del Bayern Monaco, così come Gosens . Ecco la lista completa dei 26 giocatori ...Nelle ultime ore, infatti, il club campione diha deciso di rendere omaggio ai tre assi ... tutte le notizie di #Bayern Monaco Leggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@context": "...Berlino, 19 mag. - (Adnkronos) - Il ct della Germania, Joachim Löw, ha annunciato la lista dei 26 convocati per i prossimi Europei. La novità principale riguarda il ritorno in Nazionale di Thomas Müll ...La Germania ha diramato la lista ufficiale dei 26 convocati per i prossimi Europei itineranti. Il Ct tedesco, Joachim Low, alla sua ultima esperienza sulla panchina della Nazionale tedesca. Solo poche ...