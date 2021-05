Battuta Brescia: dopo 11 anni Taranto torna in Superlega (Di mercoledì 19 maggio 2021) A distanza di 11 anni dall'ultima volta Taranto ritrova la massima serie nel volley, oggi Superlega spostando (con Vibo) un po' più a Sud il baricentro della pallavolo italiana. L'ultima volta era ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) A distanza di 11dall'ultima voltaritrova la massima serie nel volley, oggispostando (con Vibo) un po' più a Sud il baricentro della pallavolo italiana. L'ultima volta era ...

