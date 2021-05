Arriva Pride | la docuserie sulla storia e le conquiste del movimento Lgbt+

(Di mercoledì 19 maggio 2021) È stata annunciata la data di debutto di, nuovalotta per i diritti civilinegli Stati Uniti: sarà disponibile dal 25 giugno nella sezione Star di Disney+. Racconterà i traguardi dela partire dagli anni ’50; in particolare, affronterà la sorveglianza dell’Fbi sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare di quel periodo (in cui negli Usa si scatenò una vera e propria caccia alle streghe), le battaglie culturali nei ’90, l’ottenimento del matrimonio egualitario e le sfide contemporanee dell’identità queer. Si alterneranno così le testimonianze di figure eroiche, come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, la poetessa Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. Ancora: Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Pride

Wired.it

sarà disponibile in Italia come Star Original, con tutti e sei gli episodi che arriveranno contemporaneamente in esclusiva su Disney+Il nuovo progettoanticipato dal singolo Interlude e da un mini - documentario intitolato ... 95 South Amari My Life Applying Pressure Punchin' The Clock 100 milIs The Devil Let Go My Hand ...Disney+ ha annunciato la data di debutto di Pride, una docuserie composta da 6 episodi che parla della lotta dei diritti civili LGBTQ+ negli Stati Uniti decennio per decennio, dagli anni ’50 al primo ...Maxis ed Electronic Arts hanno pubblicato una roadmap relativa ai prossimi aggiornamenti e contenuti estivi in arrivo su The Sims 4.