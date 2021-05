Amazon vieta alla polizia di utilizzare la sua tecnologia di riconoscimento faccialeHDblog it

(Di mercoledì 19 maggio 2021)ha preso una decisione importante: il suo sistema difacciale non può essere usato dRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Amazon vieta alla polizia di utilizzare la sua tecnologia di riconoscimento facciale -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon vieta

HDblog

Il nuovo divieto emesso daè quindi un forte segnale verso tutti coloro che chiedevano un'azione più decisa e coraggiosa da parte dell'azienda , che non si limitasse ad un blocco temporaneo. L'..."Non possiamo diventare l'dei vaccini, distribuire a mille realtà 20 o 30 dosi ciascuna" ...la quantità dei centri "l'idea di uno per provincia potrebbe essere una idea di minima ma nulla...Amazon ha preso una decisione importante: il suo sistema di riconoscimento facciale non può essere usato dalla polizia ...Amazon offre il software di riconoscimento facciale con "Rekognition", un servizio della sua divisione di cloud computing ...