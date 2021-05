Vivo fa il salto e scatta con Zeiss sull’X60 Pro 5G

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) Monta un sistema fotografico innovativo progettato insieme a Zeiss, per scatti professionali e per sfidare gli altri brand, che sfoggiano tutti delle partnership importanti con i colossi del settore. Lo muove un processore Snapdragon 870, una Gpu Adreno 650 670MHz, sfoggia un pannello curvo 3D Ultra O Amoled edge da 6,56 pollici FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e offre 128 GB di Ram e 256 di memoria. Si chiama X60 Pro ed è il nuovo top di gamma di vivo, brand del mondo degli smartphone ben noto ad altre latitudini di base a Dongguan, in Cina, sbarcato però in Europa lo scorso anno con la serie Y (che pure viene rinnovata) e col modello di punta X51.