Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2021 ore 15 | 30

(Di martedì 18 maggio 2021)18 MAGGIO ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE SU VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA PER INCIDENTE , IN DIREZIONE RACCORDO, POSSIBILI ROPERCUSSIONI PER LA LINEA S13 DI ASTRAL SPA IN DIREZIOEN SAXA RUBRA SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA MENTRE SU VIA NETTUNENSE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE A CURA DI ASTRAL SPA ALTEZZA BELLAVISTA , I LAVORI SARANNO ATTIVI FINO ALLE ORE 16:00 INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA ...