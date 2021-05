Vaccino Johnson & Johnson, no seconda dose: bugiardino, effetti collaterali (Di martedì 18 maggio 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson, raccomandato in Italia per gli over 60 dopo le valutazioni dell’Ema su rari casi di trombosi, “è un Vaccino a dose singola e resta tale. Il richiamo, come per gli altri vaccini, lo valuteremo dopo 9-12 mesi, a cadenza annuale. Nel prossimo inverno valuteremo per tutti i vaccini, in base alla circolazione del virus o se ci saranno varianti”, la necessità di una nuova somministrazione. Lo ha chiarito il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, rispondendo alle domande in audizione in Commissione Sanità del Senato. “Il Vaccino J&J è basato su una sola dose perché gli studi presentati dall’azienda sono stati fatti su una ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Il, raccomandato in Italia per gli over 60 dopo le valutazioni dell’Ema su rari casi di trombosi, “è unsingola e resta tale. Il richiamo, come per gli altri vaccini, lo valuteremo dopo 9-12 mesi, a cadenza annuale. Nel prossimo inverno valuteremo per tutti i vaccini, in base alla circolazione del virus o se ci saranno varianti”, la necessità di una nuova somministrazione. Lo ha chiarito il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, rispondendo alle domande in audizione in Commissione Sanità del Senato. “Il;J è basato su una solaperché gli studi presentati dall’azienda sono stati fatti su una ...

fattoquotidiano : Astrazeneca, la Norvegia rinuncia al vaccino di Oxford e sospende anche quello di Janssen (Johnson&Johnson) - lifestyleblogit : Vaccino Johnson & Johnson, no seconda dose: bugiardino, effetti collaterali - - occhio_notizie : Vaccino Johnson & Johnson, no seconda dose: bugiardino, effetti collaterali - frederi82994268 : RT @lefrasidiosho: Prima che pjo 'n'inoculata, mi dicono che il Johnson abbia poca copertura e che invece con Pfizer hai richiami illimitat… - fisco24_info : Vaccino Johnson & Johnson, no seconda dose: bugiardino, effetti collaterali: Lo ribadisce Magrini, dg Aifa. Il vacc… -