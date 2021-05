Tempesta d’amore, la più grande tragedia della soap | Lutto e dolore (Di martedì 18 maggio 2021) Un Lutto davvero inimmaginabile sconvolgerà la soap opera Tempesta d’amore: il tragico evento cambierà drasticamente gli equilibri dalla tanto amata serie. Lutto sconvolgente in Tempesta d’amore (Instagram)Oggi, martedì 18 maggio, su Rete 4, andrà in onda l’amatissima soap opera Tempesta d’amore, come sempre alle 19.35. La serie è oramai arrivata alla sua sedicesima stagione. Nelle prossime puntate, ricchissime di eventi, ci sarà un clamoroso colpo di scena che sconvolgerà i fan. Ma andiamo con ordine. La perfida antagonista Nadja Holler ha approfittato dell’ingenuità di Tim per portargli via ogni cosa. Desidera, infatti, avere un’esistenza agiata, vivere nel lusso e senza nessuno sforzo. Tim è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 18 maggio 2021) Undavvero inimmaginabile sconvolgerà laopera: il tragico evento cambierà drasticamente gli equilibri dalla tanto amata serie.sconvolgente in(Instagram)Oggi, martedì 18 maggio, su Rete 4, andrà in onda l’amatissimaopera, come sempre alle 19.35. La serie è oramai arrivata alla sua sedicesima stagione. Nelle prossime puntate, ricchissime di eventi, ci sarà un clamoroso colpo di scena che sconvolgerà i fan. Ma andiamo con ordine. La perfida antagonista Nadja Holler ha approfittato dell’ingenuità di Tim per portargli via ogni cosa. Desidera, infatti, avere un’esistenza agiata, vivere nel lusso e senza nessuno sforzo. Tim è ...

Advertising

infoitcultura : Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 18 maggio: Ariane stregato da Erik - tweetnewsit : Tempesta d'amore, anticipazioni #17maggio: Ariane alla macchina della verità - drammagiocoso : Certo ci fu qualche tempesta Anni d'amore alla follia Mille volte tu dicesti basta Mille volte io me ne andai via - LittleBridge88 : Certo ci fu qualche tempesta Anni d'amore alla follia Mille volte tu dicesti basta Mille volte io me ne andai via. - laManuTecnica : @Monicalefede Certo ci fu qualche tempesta,anni d’amore alla follia,mille volte tu dicesti basta ,mille volte io me ne andai via…. -