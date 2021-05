Serie A, Toro salvo: 0-0 con la Lazio, Immobile sbaglia rigore. E Benevento finisce in B (Di martedì 18 maggio 2021) Lo 0-0 più sofferto, lo 0-0 più bello. Il Toro fa festa in casa della Lazio raccogliendo il punto che serviva per centrare la salvezza con una giornata d'anticipo ed evitare lo spareggio thrilling con il Benevento, che retrocede amaramente in Serie B. A dispetto del risultato però all'Olimpico le emozioni non sono mancate, soprattutto nella ripresa. Tra il rigore fallito da Immobile e il palo colpito da Lazzari a tempo scaduto – senza dimenticare dal lato opposto il 'legno' centrato da Sanabria – la squadra di Nicola riesce a strappare una salvezza sofferta con le unghie e con i denti. Ma soprattutto con i guantoni di Sirigu, che ha alzato il muro contro una Lazio motivata e sempre nel vivo del match. Anche se Simone Inzaghi alla fine non è riuscito a servire l'assist ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Lo 0-0 più sofferto, lo 0-0 più bello. Ilfa festa in casa dellaraccogliendo il punto che serviva per centrare la salvezza con una giornata d'anticipo ed evitare lo spareggio thrilling con il, che retrocede amaramente inB. A dispetto del risultato però all'Olimpico le emozioni non sono mancate, soprattutto nella ripresa. Tra ilfallito dae il palo colpito da Lazzari a tempo scaduto – senza dimenticare dal lato opposto il 'legno' centrato da Sanabria – la squadra di Nicola riesce a strappare una salvezza sofferta con le unghie e con i denti. Ma soprattutto con i guantoni di Sirigu, che ha alzato il muro contro unamotivata e sempre nel vivo del match. Anche se Simone Inzaghi alla fine non è riuscito a servire l'assist ...

