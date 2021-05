Serie A, Lazio-Torino 0-0: Immobile sbaglia il rigore, granata salvi e Benevento in B (Di martedì 18 maggio 2021) Il Benevento di Pippo Inzaghi è ufficialmente retrocesso in Serie B.VIDEO Lazio, Luis Alberto cuore d’oro: incontra la tifosa e lei…si commuove!La strega giallorossa abbandona il massimo campionato italiano dopo un girone d'andata al di sopra delle aspettative ed uno di ritorno parecchio altalenante. L'unica vittoria della compagine guidata dall'ex centravanti del Milan, in seguito al giro di boa, è stata siglata all'Allianz Stadium contro la Juventus di Andrea Pirlo. Simone Inzaghi non è dunque riuscito a fermare la diretta rivale del Benevento che è così costretto, con una giornata d'anticipo, a dire arrivederci alla Serie A.Allo Stadio Olimpico va in scena una gara parecchio nervosa caratterizzata dal cuore granata gettato oltre l'ostacolo nonostante i diversi brividi che sono ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Ildi Pippo Inzaghi è ufficialmente retrocesso inB.VIDEO, Luis Alberto cuore d’oro: incontra la tifosa e lei…si commuove!La strega giallorossa abbandona il massimo campionato italiano dopo un girone d'andata al di sopra delle aspettative ed uno di ritorno parecchio altalenante. L'unica vittoria della compagine guidata dall'ex centravanti del Milan, in seguito al giro di boa, è stata siglata all'Allianz Stadium contro la Juventus di Andrea Pirlo. Simone Inzaghi non è dunque riuscito a fermare la diretta rivale delche è così costretto, con una giornata d'anticipo, a dire arrivederci allaA.Allo Stadio Olimpico va in scena una gara parecchio nervosa caratterizzata dal cuoregettato oltre l'ostacolo nonostante i diversi brividi che sono ...

Advertising

OptaPaolo : 18 - Il #Milan ha ricevuto il 18º calcio di rigore in questo campionato, eguagliando il record di penalty in Serie… - OfficialSSLazio : ?? Successo e primato per la #LazioWomen! A Vicenza decide Martin ?? - OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - quelloconlat : RT @Torrenapoli1: Crederò un pò di più alla serie A solo se oggi la Lazio batterà il Torino e gli farà giocare la gara spareggio col Beneve… - fanpage : Il Torino pareggia con la Lazio e il Benevento va in serie B #LazioTorino -