Scoperti 400 chili di cocaina in un tir carico di carne di pollo (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - Stipati in un container partito dal Brasile e destinati al Kosovo, dentro scatole destinate al trasporto di carne di pollo, c'erano oltre 400 chilogrammi di cocaina. Li hanno intercettati nel porto di Gioia Tauro i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria che, grazie ad una complessa operazione internazionale, hanno messo le mani su carico ingente di "oro bianco", suddiviso in 400 panetti ben mimetizzati. Le Fiamme Gialle calabresi hanno sequestrato la droga nel paese di destinazione grazie al supporto della polizia locale e di quella albanese. Un danno di oltre 100 milioni di euro per i trafficanti che speravano di smerciare lo stupefacente sulle piazze di spaccio dell'est Europa. Una sinergia proficua, che ha portato anche al fermo di 25 persone e l'arresto di sette di loro. Il ... Leggi su agi (Di martedì 18 maggio 2021) AGI - Stipati in un container partito dal Brasile e destinati al Kosovo, dentro scatole destinate al trasporto didi, c'erano oltre 400 chilogrammi di. Li hanno intercettati nel porto di Gioia Tauro i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria che, grazie ad una complessa operazione internazionale, hanno messo le mani suingente di "oro bianco", suddiviso in 400 panetti ben mimetizzati. Le Fiamme Gialle calabresi hanno sequestrato la droga nel paese di destinazione grazie al supporto della polizia locale e di quella albanese. Un danno di oltre 100 milioni di euro per i trafficanti che speravano di smerciare lo stupefacente sulle piazze di spaccio dell'est Europa. Una sinergia proficua, che ha portato anche al fermo di 25 persone e l'arresto di sette di loro. Il ...

