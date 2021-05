Scamacca: «Sono scosso, con mio padre ho rapporti saltuari, non mi spiego il suo gesto» (Di martedì 18 maggio 2021) L’attaccante del Sassuolo, Scamacca, commenta alla Gazzetta dello Sport l’episodio che ha visto come protagonista suo padre Emiliano. L’uomo, ieri sera, è entrato a Trigoria armato di spranga ed ha danneggiato diverse automobili dei dirigenti della Roma, provocato molti danni, minacciato chiunque incontrava prima di essere fermato dalla polizia. L’intento era anche di chiedere soldi a Conti, secondo quanto ha riportato Repubblica. Queste le parole del ragazzo: “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non Sono divorziati solo perché non si Sono mai sposati, io Sono cresciuto con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) L’attaccante del Sassuolo,, commenta alla Gazzetta dello Sport l’episodio che ha visto come protagonista suoEmiliano. L’uomo, ieri sera, è entrato a Trigoria armato di spranga ed ha danneggiato diverse automobili dei dirigenti della Roma, provocato molti danni, minacciato chiunque incontrava prima di essere fermato dalla polizia. L’intento era anche di chiedere soldi a Conti, secondo quanto ha riportato Repubblica. Queste le parole del ragazzo: “rimasto moltoda tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mioda molto tempo non vive con mia madre, nondivorziati solo perché non simai sposati, iocresciuto con ...

