Sangiovanni | la notizia dopo Amici 20 e il gesto di Giulia Stabile è immediato | “Fiera di te”

(Di martedì 18 maggio 2021)20 è finito: sabato scorso, alla finalissima, ha trionfato, 18enne romana che tra l’altro è anche la prima ballerina donna a vincere il talent di Maria De Filippi. Secondo classificato, battuto a sorpresa per molti da, il suo fidanzato. Al Corriere della Seraha subito detto che “la vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, dice del cantante che ha sconfitto a sorpresa durante l’ultima puntata del talent. E lui, vicentino sempre di 18 anni: “Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si sente diverso e sbagliato: non ...

La ballerina, alladel doppio disco di platino per Lady, ha condiviso l'annuncio nella sua storia, con un dolce messaggio : 'Fiera di te'. Un bellissimo gesto per, arrivato da ...... "Per me è tutto un sogno", le prime parole Giunti in finale insieme ae "sconfitti" ... clicca qui Aka7even e Deddy dopo Amici, in arrivo unafantastica: che sorpresa per i fan!...Amici 20 è appena terminato con la vittoria della ballerina Giulia Stabile, ma non tutti i telespettatori hanno gradito le dinamiche dello show. A dare ...In una diretta Instagram Aka7even ha risposto alle domande dei suoi fan. Il cantante su Tancredi ha affermato: 'Siamo come marito e moglie' ...