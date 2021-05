Questo gatto-robot permette di fare ricerca senza sperimentazione sugli animali vivi (Di martedì 18 maggio 2021) Alcuni ricercatori giapponesi hanno sviluppato un robot in grado riprodurre i movimenti neuromuscolari degli animali. Potrà essere utile sia nel campo della biologia che in quello della robotica, senza bisogno di sperimentare sugli animali da laboratorio.... Leggi su dday (Di martedì 18 maggio 2021) Alcunitori giapponesi hanno sviluppato unin grado riprodurre i movimenti neuromuscolari degli. Potrà essere utile sia nel campo della biologia che in quello dellaica,bisogno di sperimentareda laboratorio....

Advertising

Digital_Day : La robotica può diventare un laboratorio per la ricerca biologica, come in questo esempio di robot che simula l'app… - melissalamitica : @mariodraghi_it per questo non posso andare dal veterinario e per questo non posso riparare la sim per dire perchè… - mategaia : Sì sì... più che di dx, loro sono dove si possono fare imbrogli se questo li porta a dx è una coincidenza ??. Statis… - WONWOOME0W : buongiorno guardate questo gatto che guarda i piccioni. la cosa più bella del mondo - BR4VERYLOU : @borgheseonmars voglio fare come questo gatto -