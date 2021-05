Quando Battiato tratteggiò il mondo distopico in cui siamo sprofondati (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Franco Battiato è andato oltre e oggi si sprecheranno fiumi di inchiostro sul misticismo manifesto di chi, assieme all’adelphica penna di Sgalambro, ha descritto la realtà che si cela fuori dal reale. Reale, o presunto tale, direbbe lui, perché irreale è anche l’Io che lo concepisce. C’è in effetti un Battiato essenzialmente impermanente e inafferrabile. Misantropo eppure amato da (quasi) tutti, perché in fondo indecifrabile. C’è chi in lui vede il richiamo all’origine, chi la stroncatura dei paradigmi tradizionali dati per inconfutabili. In fondo Battiato evocò di tutto: i presocratici, gli euclidei, gli induisti, i buddisti, i sufi, gli egizi, i riti tribali, Nietzsche, Guenon. Il Magic Shop di Battiato E insieme massacrò chi tutto questo invocava con superficiale cipiglio new age, nell’insuperabile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag – Francoè andato oltre e oggi si sprecheranno fiumi di inchiostro sul misticismo manifesto di chi, assieme all’adelphica penna di Sgalambro, ha descritto la realtà che si cela fuori dal reale. Reale, o presunto tale, direbbe lui, perché irreale è anche l’Io che lo concepisce. C’è in effetti unessenzialmente impermanente e inafferrabile. Misantropo eppure amato da (quasi) tutti, perché in fondo indecifrabile. C’è chi in lui vede il richiamo all’origine, chi la stroncatura dei paradigmi tradizionali dati per inconfutabili. In fondoevocò di tutto: i presocratici, gli euclidei, gli induisti, i buddisti, i sufi, gli egizi, i riti tribali, Nietzsche, Guenon. Il Magic Shop diE insieme massacrò chi tutto questo invocava con superficiale cipiglio new age, nell’insuperabile ...

