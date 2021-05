Positiva al covid si era rifugiata in Toscana per sfuggire all’arresto: fermata su un treno (Di martedì 18 maggio 2021) Si era rifugiata in Toscana, a Montecatini, per non essere arrestata. Per questo, pur Positiva al cxovid, ha violato l'isolamento fiduciario, scappando da Roma. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni, arrestata dalla Polizia che l'ha rintraccia su un treno proveniente da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) Si erain, a Montecatini, per non essere arrestata. Per questo, pural cxovid, ha violato l'isolamento fiduciario, scappando da Roma. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni, arrestata dalla Polizia che l'ha rintraccia su unproveniente da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

