Per Gasperini ora non ci sono più dubbi (Di martedì 18 maggio 2021) Per Gian Piero Gasperini ora non ci sono più dubbi: terza Champions di fila per l’Atalanta, futuro già scritto E sono tre. L’Atalanta ormai lo ha preso come vizio: la Champions è diventata il suo nuovo habitat e non ha intenzione di rinunciarci. La Gasperini band ha conquistato con una giornata di anticipo il pass Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 maggio 2021) Per Gian Pieroora non cipiù: terza Champions di fila per l’Atalanta, futuro già scritto Etre. L’Atalanta ormai lo ha preso come vizio: la Champions è diventata il suo nuovo habitat e non ha intenzione di rinunciarci. Laband ha conquistato con una giornata di anticipo il pass Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieA : ?? #TIMVISIONCUP ?? Gian Piero Gasperini è il primo allenatore della storia dell’@Atalanta_BC a raggiungere per due v… - ZZiliani : Come giustificare lo scandaloso immobilismo, e il futuro perdono, della #Procura #FIGC sul caso #Suarez-#Juventus?… - dannap1926 : Quanto vorrei che domani i gobbi rubassero la coppa a gasperini e tutta Bergamo. Ma loro rubano solo quando dicono… - calabrialand : Gasperini fa riposare dei giocatori durante la finale di coppa Italia per tenerli per l’ultima di campionato e fare… - okladskij : E da lì è stato solo fallimento, infatti Gasperini e Sarri hanno fatto le loro fortune su risultati (risultati, non… -