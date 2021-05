Oim, naufragio di migranti al largo della Tunisia: almeno 50 dispersi (Di martedì 18 maggio 2021) naufragio di migranti al largo della Tunisia. A dare la notizia è stato su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim. ROMA – Un nuovo naufragio di migranti sarebbe avvenuto al largo della Tunisia. A dare la notizia dell’ennesima tragedia in mare è stato su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim. Nel post è precisato come almeno 50 persone sarebbero disperse e il barcone partito nella giornata di domenica 16 maggio dalla Libia. Non si hanno notizie di possibili decessi, ma il portavoce dell’Organizzazione internazionale dei migranti ha parlato di 33 persone sopravvissute, tutte provenienti dal Bangladesh. Unfortunately another shipwreck occured off ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021)dial. A dare la notizia è stato su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim. ROMA – Un nuovodisarebbe avvenuto al. A dare la notizia dell’ennesima tragedia in mare è stato su Twitter Flavio Di Giacomo, portavoce dell’Oim. Nel post è precisato come50 persone sarebbero disperse e il barcone partito nella giornata di domenica 16 maggio dalla Libia. Non si hanno notizie di possibili decessi, ma il portavoce dell’Organizzazione internazionale deiha parlato di 33 persone sopravvissute, tutte provenienti dal Bangladesh. Unfortunately another shipwreck occured off ...

Agenzia_Ansa : Un naufragio si sarebbe verificato nel Mediterraneo, con almeno 50 migranti che sarebbero dispersi. E' quanto affer… - SaveChildrenIT : Un'altra tragedia, altri morti al largo della #Libia nell'ennesimo #naufragio! Italia e Europa devono impegnarsi pe… - Agenzia_Ansa : FLASH | Oim, naufragio al largo della Tunisia, 50 dispersi #ANSA - ChiaraLiati : RT @CentroAstalli: Ancora morte in mare e indifferenza in Europa. Chi si assume la responsabilità di porre fine a questa assurda ecatombe?… - CentroAstalli : Ancora morte in mare e indifferenza in Europa. Chi si assume la responsabilità di porre fine a questa assurda ecato… -